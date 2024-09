A Monza si cambia di nuovo: contro-rivoluzione e modulo camaleontico

In primo piano

Oggi alle 08:27

A Monza è conto-rivoluzione. Lo scrive il Corriere dello Sport parlando della formazione che Antonio Conte manderà in campo contro i brianzoli stasera: "Lukaku centravanti, e questo è un assunto. E poi, la contro-rivoluzione di Conte. La seconda in quattro giorni: nove cambi dall’inizio dopo i dieci in Coppa Italia, con Caprile e Lobotka confermati.

La lista: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera nella linea a quattro; Anguissa e Lobo mediani, Politano e Kvara trequartisti, McTominay a fare il jolly, ad alzarsi e ad abbassarsi come a Torino, dettando i ritmi di un sistema che potrebbe spiegarsi come un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1. Tutti parenti stretti del 4-4-2: soltanto numeri, conta l’interpretazione".