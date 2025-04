A nessuno è sfuggita la frase di Conte su McTominay

Nel corso della sua conferenza stampa prima della sfida di campionato contro l'Empoli, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato anche di McTominay. "Scott sta bene, speriamo torni al gol, ha avuto tante occasioni in queste partite...abbiamo bisogno anche dei suoi gol", ha detto il tecnico azzurro. Lo scozzese, infatti, non segna da 8 partite, 9 febbraio, 1-1 all'Udinese al Maradona. Mai così lungo il digiuno da gol dell'ex United. Ne parla anche il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Realizzativa, più che altro: alta intensità fisica e il solito impatto da truck sulle strade della California - imponente, inarrestabile - nonostante l'arsura. Una sete prolungata dal 9 febbraio, otto partite e sessantaquattro giorni oggi: il suo ultimo gol in campionato risale alla sfida con l'Udinese, l'origine della flessione collettiva".