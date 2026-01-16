Ultim'ora Ad Pisa: "Ritorno di Lucca? Mi incuriosisce l'idea. Lo sento spesso e gli dico che..."

Gianluca Corrado, amministratore delegato del Pisa, ai microfoni di Sky Sport ha risposto al rumour di calciomercato sul possibile ritorno di Lorenzo Lucca nel club nerazzurro: "Onestamente mi incuriosisce come idea. Oggi è fantacalcio. Vogliamo bene a Lorenzo, che è un giocatore molto importante e soprattutto un ragazzo perbene. Con lui abbiamo sfiorato la Serie A, probabilmente gli portiamo anche fortuna perché l'unico gol che ha fatto quest'anno in campionato è stato proprio contro di noi. Ci sentiamo spesso, gli abbiamo sempre detto che deve cercare di ritagliarsi spazio e mostrare le sue qualità in una delle migliori società, ovvero il Napoli. Poi per il resto si vedrà”.

Gli aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Lucca raccontati dall'esperto di mercato TMW Nicolò Ceccarini a Radio TuttoNapoli: "Io credo che questa situazione si possa anche definire, nel senso che può esserci una partenza di Lorenzo Lucca, ma non è assolutamente da dare per scontata adesso. Mancano ancora giorni alla fine del mercato e queste settimane chiariranno ulteriormente le idee. Il Napoli è un po’ frenato da una doppia situazione: da una parte vorrebbe dare minutaggio a Lucca in un altro contesto perché ha fatto un investimento importante, dall’altra è preoccupato perché Lukaku, oggi, sta bene ma non si sa quando potrà rientrare e soprattutto quando sarà a pieno regime, e poi trovare un’alternativa a Lucca sul mercato non è così semplice. Alla fine sei un po’ prigioniero di questa doppia situazione, che non è certo facile. E oggi la riflessione è ancora più importante perché non c’è più la possibilità di rimediare: se in inverno sbagli soluzione rischi di compromettere la stagione. Per questo il Napoli è in una fase di grande riflessione: non vuole sbagliare una mossa".