Foto ADL al lavoro per stadio e centro sportivo: sopralluogo a Napoli Est, ecco in quale zona

vedi letture

Aurelio De Laurentiis è ancora impegnato nella ricerca della zona giusta per capire i margini di costruzione di stadio e centro sportivo. In queste ore, come raccolto da Radio Tutto Napoli, il presidente azzurro sta effettuando un sopralluogo Napoli Est, nella zona dell’ex raffineria. Con il patron azzurro è presente anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. In calce il nostro scatto esclusivo.

Esiste un progetto di risanamento dell’area dell’ex raffineria di Napoli Est. UniCredit ha già concesso un finanziamento da 45 milioni di euro al Gruppo Q8 per supportare la bonifica di circa 38 ettari, zona storicamente contaminata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. L’intervento rientra nel piano di recupero del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale, considerato strategico per la transizione energetica e la crescita sostenibile del territorio.