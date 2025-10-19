ADL alla CBS: "Conte mi disse: 'Aspettami e verrò', ora siamo al 2° anno e le cose vanno molto bene”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato dagli Stati Uniti un’intervista alla CBS, partendo dall'acquisizione del club in Serie C: "All’epoca era tutto completamente nuovo per me! Da bambino giocavo a basket, non a calcio. Quindi quando ho iniziato a lavorare nel calcio mi sono sentito come un vincente, perché ho applicato le stesse regole che avevo imparato nel mondo del cinema.

Il cinema, secondo me, è una delle migliori scuole esistenti. Devi saper scegliere le idee giuste, svilupparle, scrivere la sceneggiatura, selezionare registi di talento, produrre film di qualità, occuparti degli aspetti legali e fiscali, e poi promuovere e distribuire tutto nel modo corretto. Tutto questo mi ha insegnato come gestire anche una società di calcio, forse è per questo che ho avuto successo".

Retroscena sull'arrivo di Conte: “Ho incontrato Antonio per la prima volta circa dieci anni fa, alle Maldive. Stavamo nuotando insieme e mi colpì subito il suo modo di analizzare e discutere di calcio. Due anni fa, quando le cose non andavano benissimo, ho cercato di portarlo al Napoli. Lui mi disse con grande sincerità: 'Amo Napoli e mi piacerebbe lavorare con te, ma voglio partire dall’inizio. Aspettami a giugno e verrò. Non farmi un’offerta adesso, siamo a metà stagione e non conosco ancora i tuoi giocatori'. Così abbiamo aspettato e lui è arrivato. Ora siamo al secondo anno insieme e le cose stanno andando molto bene”.