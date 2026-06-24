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ADL: “Allegri? Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato”

ADL: “Allegri? Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:26In primo piano
di Francesco Carbone
Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul futuro del Napoli, soffermandosi sull’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri

Aurelio De Laurentiis, di rientro in Italia, è intervenuto sul futuro del Napoli. Il presidente ha parlato di diversi temi, a partire dall’annuncio di Massimiliano Allegri e dai tempi della comunicazione ufficiale: “Quando annunciamo il prossimo allenatore? Io sono appena atterrato da Los Angeles, aspettate”. De Laurentiis ha poi affrontato anche il tema del centenario del club, sottolineando l’importanza delle celebrazioni e il programma già in fase di organizzazione.

Centenario e obiettivi: la linea del presidente

Il numero uno del Napoli ha evidenziato la crescita costante della squadra e le ambizioni per la prossima stagione, con particolare attenzione anche al percorso europeo: I cento anni? Evento importante. Dal primo agosto al 31 luglio del prossimo anno ci saranno tanti giorni di festeggiamento, già pianificati. Noi già a luglio inizieremo con qualcosa, addirittura prima del ritiro. Le ambizioni per la prossima stagione? Siamo l’unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa. Allegri? Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità”, le sue parole riportate da Il Mattino.