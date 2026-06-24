Vicario via dal Tottenham, Romano: "Il Napoli ci pensa se parte un portiere"

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Oggi alle 14:00 In primo piano di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Vicario può lasciare il Tottenham ed è nel mirino di Napoli e Juventus. Tutto dipenderà dalle uscite e dal futuro di Meret e Milinkovic-Savic