Vicario via dal Tottenham, Romano: "Il Napoli ci pensa se parte un portiere"
Guglielmo Vicario potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Il portiere italiano, attualmente in forza al Tottenham, non è considerato incedibile e il suo futuro in Premier League resta tutto da definire. Diverse società di Serie A stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, pronte a valutare un eventuale affondo qualora si aprissero margini concreti per il trasferimento. Le sue prestazioni nelle ultime stagioni hanno attirato l’interesse di club importanti, che vedono nell’estremo difensore una soluzione affidabile e di prospettiva per rafforzare il reparto arretrato.
Vicario nel mirino di Juventus e Napoli
Tra le società che stanno monitorando il profilo dell’ex Empoli c’è la Juventus. Il club bianconero è stato informato sulla situazione del portiere e potrebbe prendere in considerazione la pista Vicario qualora non si registrassero sviluppi favorevoli nella trattativa per Emiliano “Dibu” Martínez. L’Aston Villa, infatti, continua a mantenere alte le proprie richieste economiche, un fattore che potrebbe spingere la dirigenza juventina a valutare alternative di pari livello.
Napoli e la strategia sul portiere
Anche il Napoli segue con interesse gli sviluppi legati al numero uno del Tottenham. La società partenopea considera Vicario uno dei nomi presenti nella propria lista ristretta per la porta, ma un eventuale tentativo concreto dipenderà dalle operazioni in uscita. Qualora il club riuscisse a cedere uno degli attuali portieri in rosa durante questa finestra di mercato, il profilo dell’estremo difensore italiano potrebbe diventare una delle priorità per il futuro. Lo scrive Fabrizio Romano.
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