Non solo De Bruyne: Allegri rimasto deluso dall'atteggiamento dei senatori
Non soltanto Kevin De Bruyne. Nel mirino di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta del Napoli contro il Villarreal, sarebbero finiti anche alcuni dei calciatori più esperti della rosa. A raccontarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul malcontento dell'allenatore azzurro per l'atteggiamento mostrato dalla squadra.
"Allegri deluso dai senatori, nel mirino Di Lorenzo e Politano! Bocciato anche Lang"
"Nel mirino di Allegri non c'è solo De Bruyne, ma tutti quei senatori che anche ieri sera hanno deluso e che non stanno dando quel contributo anche emotivo che il tecnico si aspettava", scrive il quotidiano.
Un'insoddisfazione che riguarda soprattutto alcuni dei leader dello spogliatoio. La Rosea riporta anche un avvertimento lanciato dall'allenatore: "Se non cambiamo atteggiamento, a Venezia usciamo con le ossa rotte".
Il messaggio, secondo la Gazzetta dello Sport, era rivolto all'intero gruppo, ma in particolare "ai senatori come Giovanni Di Lorenzo o Matteo Politano". Critiche anche per Noa Lang, descritto dal quotidiano come un giocatore "entrato senza fame e cattiveria".
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