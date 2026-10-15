"Kevin indicava la porta, Max gli chiedeva di arretrare": ecco cosa è accaduto

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Forte tensione tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne durante la sfida di Champions League contro il Villarreal.

Forte tensione tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne durante la sfida di Champions League contro il Villarreal. A raccontare quanto accaduto è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena relativo alle indicazioni tattiche del tecnico azzurro, rimaste sostanzialmente inascoltate dal centrocampista belga. "Il belga, però, ha quasi ignorato i suggerimenti del suo allenatore, mandandolo su tutte le furie", scrive il quotidiano, che aggiunge: "Max ha passato gran parte del primo tempo a urlare «Kevin, Kevin»", nel tentativo di richiamare l'attenzione del suo giocatore.

Tensione tra Allegri e De Bruyne contro il Villarreal

Allegri voleva modificare l'assetto offensivo del Napoli, arretrando De Bruyne in regia e avanzando McTominay per sfruttare maggiormente gli inserimenti dello scozzese. Ma il belga avrebbe mostrato una certa resistenza alle indicazioni dell'allenatore. "E invece Kevin non ha risposto, non si è nemmeno girato per incrociare lo sguardo del suo tecnico", racconta ancora la Gazzetta dello Sport.

De Bruyne, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbe continuato a manifestare il proprio disappunto in campo, indicando ripetutamente la porta avversaria. Il belga preferiva infatti mantenere una posizione più avanzata, vicino alla trequarti, convinto di poter incidere maggiormente sulla manovra offensiva del Napoli.