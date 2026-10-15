Napoli, tensione tra Allegri e De Bruyne: il retroscena

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Momenti di tensione tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne nel corso della sfida di Champions League contro il Villarreal

Momenti di tensione tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne nel corso della sfida di Champions League contro il Villarreal. A raccontare il retroscena è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela come il tecnico azzurro abbia persino valutato la possibilità di sostituire il centrocampista belga con David Neres già nel finale del primo tempo.

Battibecco De Bruyne-Allegri

"Il caso simbolico è quello che ha coinvolto De Bruyne alla fine del primo tempo: Allegri lo invoca a gran voce, dettandogli lo scambio di posizione tra lui e McTominay, ma senza successo. Tanto da pensare anche alla sostituzione immediata con Neres. Poco dopo i due riescono finalmente a trovare un dialogo, a confrontarsi all’altezza della panchina e si spiegano con un vivace botta e risposta. La partita di KDB non è stata brillante come quella contro il Frosinone, e tra l’altro non è passata inosservata una certa insofferenza al cospetto degli errori dei compagni".