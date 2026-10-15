"Se non tornano i risultati, non è escluso lungo ritiro": la società attende una reazione

vedi letture

La sconfitta contro il Villarreal potrebbe avere conseguenze anche sulla gestione dei prossimi giorni in casa Napoli.

La sconfitta contro il Villarreal potrebbe avere conseguenze anche sulla gestione dei prossimi giorni in casa Napoli. Massimiliano Allegri non ha nascosto la propria rabbia per la prestazione degli azzurri e, secondo quanto racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non sarebbe da escludere neppure un ritiro prolungato della squadra. "Una serataccia, davvero. Una sconfitta e una prestazione che Allegri ha commentato con rabbia e delusione pubblicamente e faccia a faccia con i giocatori", scrive il quotidiano, che rivela anche una possibile decisione del tecnico: "Se non torneranno subito i risultati non è escluso anche il ritiro fino alla prossima in coppa con il Bodø/Glimt".

Allegri valuta il ritiro dopo il Villarreal

La sfida di Champions League contro i norvegesi è in programma martedì al Maradona e potrebbe rappresentare uno snodo importante per il momento degli azzurri. Il Corriere dello Sport si sofferma anche sullo stato d'animo dello spogliatoio dopo il ko in Spagna: "Il morale, ieri, era piuttosto basso: il gruppo ha incassato il colpo in campo e fuori", evidenziando la necessità di una reazione immediata.

Il problema, però, non sembra riguardare soltanto i risultati o le scelte tattiche. Il quotidiano conclude sottolineando che il Napoli "deve tornare a essere una squadra, o forse deve diventare definitivamente una squadra a prescindere dai moduli, dagli avversari e dalla competizione".