Ufficiale Novità dall'infermeria, tre azzurri tornano parzialmente in gruppo sabato: la nota del club

Napoli, aggiornamenti su otto infortunati: Favasuli, Neres e Spinazzola parzialmente in gruppo da sabato. Il comunicato.

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati del Napoli. Attraverso un comunicato ufficiale, la società azzurra ha fatto il punto sul programma di recupero di otto calciatori: Giovanni Di Lorenzo, Benoit Badiashile, Stanislav Lobotka, Costantino Favasuli, David Neres, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Alisson Santos. Tutti proseguiranno fino a venerdì con sedute di fisioterapia, riatletizzazione e lavori individuali al SSC Napoli Training Center. Il resto della squadra seguirà invece una tabella di allenamento personalizzata.

Napoli, Favasuli, Neres e Spinazzola verso il rientro: il programma degli altri cinque infortunati

Le notizie più incoraggianti riguardano Favasuli, Neres e Spinazzola, che a partire da sabato torneranno a lavorare parzialmente con il gruppo. Di Lorenzo e Lobotka continueranno invece ad allenarsi in palestra, mentre Alisson Santos e Badiashile svolgeranno esercizi personalizzati sia in palestra sia sul campo. Per Buongiorno è prevista la prosecuzione dell'iter riabilitativo. Di seguito il comunicato integrale della SSC Napoli:

“Nella giornata di ieri e di oggi, e fino alla seduta di venerdì, Di Lorenzo, Badiashile, Lobotka, Favasuli, Neres, Spinazzola, Buongiorno e Alisson Santos svolgono sedute di fisioterapia e di riatletizzazione e lavori fisico-atletici individuali al SSC Napoli Training Center. Il resto del gruppo prosegue una tabella di lavoro personalizzata. Dalla sessione di sabato Favasuli, Neres e Spinazzola lavoreranno parzialmente con il gruppo. Di Lorenzo e Lobotka svolgeranno lavoro in palestra. Alisson e Badiashile effettueranno personalizzato in palestra e in campo. Buongiorno continuerà l'iter riabilitativo”.