Novità dall'infermeria, tre azzurri tornano parzialmente in gruppo sabato: la nota del club
Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati del Napoli. Attraverso un comunicato ufficiale, la società azzurra ha fatto il punto sul programma di recupero di otto calciatori: Giovanni Di Lorenzo, Benoit Badiashile, Stanislav Lobotka, Costantino Favasuli, David Neres, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Alisson Santos. Tutti proseguiranno fino a venerdì con sedute di fisioterapia, riatletizzazione e lavori individuali al SSC Napoli Training Center. Il resto della squadra seguirà invece una tabella di allenamento personalizzata.
Napoli, Favasuli, Neres e Spinazzola verso il rientro: il programma degli altri cinque infortunati
Le notizie più incoraggianti riguardano Favasuli, Neres e Spinazzola, che a partire da sabato torneranno a lavorare parzialmente con il gruppo. Di Lorenzo e Lobotka continueranno invece ad allenarsi in palestra, mentre Alisson Santos e Badiashile svolgeranno esercizi personalizzati sia in palestra sia sul campo. Per Buongiorno è prevista la prosecuzione dell'iter riabilitativo. Di seguito il comunicato integrale della SSC Napoli:
“Nella giornata di ieri e di oggi, e fino alla seduta di venerdì, Di Lorenzo, Badiashile, Lobotka, Favasuli, Neres, Spinazzola, Buongiorno e Alisson Santos svolgono sedute di fisioterapia e di riatletizzazione e lavori fisico-atletici individuali al SSC Napoli Training Center. Il resto del gruppo prosegue una tabella di lavoro personalizzata. Dalla sessione di sabato Favasuli, Neres e Spinazzola lavoreranno parzialmente con il gruppo. Di Lorenzo e Lobotka svolgeranno lavoro in palestra. Alisson e Badiashile effettueranno personalizzato in palestra e in campo. Buongiorno continuerà l'iter riabilitativo”.
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