ADL punta dritto a Gudmundsson: c'è il rischio di una grande asta

Sul Corriere dello Sport si scrive dell'interesse del club azzurro per l'islandese classe '97

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli lavora alla prossima estate, vuole rinforzarsi e rinnovarsi, segue diversi giocatori. Albert Gudmundsson, la rivelazione del campionato che ha fatto le fortune del Genoa a suon di gol (14) e dribbling, è un’idea, un profilo che piace. Sul Corriere dello Sport si scrive dell'interesse del club azzurro per l'islandese classe '97 che punta al grande salto, sa di meritarlo e ha l’imbarazzo della scelta:

"Il Napoli ha seguito e apprezzato il calciatore in questi mesi e ora è alla porta, chiede informazioni, prova a capire i margini dell’operazione in termini economici e non solo. Il club azzurro, ad esempio, è consapevole del fatto che siano diverse le società che puntano l’islandese. Gudmundsson è stata una sorpresa assoluta per la Serie A. Ha segnato quattordici gol e collezionato una serie infinite di giocate che hanno infiammato Marassi e l’intero campionato. De Laurentiis ha una spiccata sensibilità per i talenti e per questo punta Gudmundsson, ma dovrà superare non solo la concorrenza dell’Inter ma anche della Premier League, meta preferita del giocatore".