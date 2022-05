ADL: "Sempre un piacere incontrare il pres. della Salernitana, gli ho fatto i complimenti per la salvezza"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis twitta dopo l'incontro avvenuto oggi presso il Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli per i 130 de Il Mattino.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis twitta dopo l'incontro avvenuto oggi presso il Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli per i 130 de Il Mattino, con la presenza del presidente della Salernitana e l'ad dell'Inter: "Sempre un piacere incontrare il Presidente Danilo Iervolino, con il quale mi sono confrontato in un dibattito, organizzato per i 130 anni del Mattino a Palazzo Reale. Gli ho fatto i doverosi complimenti per la salvezza della Salernitana".