Ag. Di Lorenzo e Hysaj: "Giovanni deve giocare a destra, altrove è adattato! Elseid? Se non serve allora venga ceduto!"

Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è bello vederlo giocare ovunque, la squadra sembra disorientata. Il suo ruolo è il terzino destro e deve fare quello, altrove è adattato. Perchè non ha giocato Mario Rui? E' arrivato dalla partita con Liverpool al limite a livello fisico, col Bologna sicuramente sarebbe stato problematico. Potevano giocare Di Lorenzo e Luperto? No, Di Lorenzo ed Hysaj, si sarebbe creato l'equilibrio giusto sotto il punto di vista tattico, ma si accettano le scelte dell'allenatore e si va avanti. Nel Napoli non ci vuole tanto per fare andare bene le cose, ci sono ottimi giocatori ed allenatore intelligente, serve buon senso da parte di tutti. Hysaj? Non abbiamo deciso niente, siamo nelle mani del Napoli. Se poi le scelte di Ancelotti sono quelle di tenere Hysaj e poi mettere Di Lorenzo a sinistra e Maksimovic a destra, non ha più senso che Hysaj resti. Se non è nell'interesse del club allora è meglio mandarlo via".