Ag. Di Lorenzo-Politano: "Nessun confronto o richiesta a Conte, c'è grande rapporto"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto a Radio Crc per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra: "Situazione Napoli? Cerchiamo di fare chiarezza ed evitiamo allarmismi, il Napoli è stato primo in classifica per un po’ di tempo, oggi è a due punti dalla prima ed è ancora in corsa in Champions League. Sicuramente gli azzurri stanno vivendo un momento di difficoltà come lo hanno avuto tutte le squadre italiane a partire dall’Inter. La situazione della classifica del Napoli è migliore di tante squadre come Atalanta e Lazio che sono lontane dalla vetta. In questi tre mesi il Napoli ha vissuto momenti positivi e momenti negativi con cali e prestazioni insufficienti. Può capire nell’arco di una stagione, ma dire che il percorso del Napoli fin qui è stato negativo, non è corretto. Purtroppo nella nostra città c’è poco equilibrio e molto allarmismo. Leggo di gente che inventa fantasie e crea allarmismo. Dobbiamo essere sereni e avere fiducia in questa squadra. Si poteva sicuramente fare di più, ma questo non giustifica tutte queste critiche che non giovano e non portano benefici all’ambiente azzurro. Nelle ultime ore sono circolate delle notizie su una possibile lite tra i giocatori e l’allenatore. A tutti, a partire dai giornalisti, dico: basta con queste fantasie! È tutto falso. Io parlo con i miei giocatori ogni giorno e mi riferiscono che tra l’allenatore e la squadra c’è un grandissimo rapporto e che il gruppo azzurro lo segue in tutto e per tutto e non lo hanno mai messo minimamente in discussione. Tra l’altro, ho letto falsità sulla richiesta da parte dei miei assistiti di avere un appuntamento con il mister. Queste sono notizie false, Politano e Di Lorenzo sono due giocatori autorevoli che seguono il mister e fanno tutto ciò che gli chiedono. Vi garantisco che tra il Napoli e Conte c’è stima e fiducia reciproca e non c’è mai stata la volontà né da parte dei giocatori, né dai senatori, né dalla società di mettere in discussione l’operato di Antonio Conte.

Caso Lobotka? È stata una battuta scherzosa da parte dell’agente a scatenare tutta questa bufera, ma, al di là di questo, le dichiarazioni dell’agente non rappresentano la volontà certificata del giocatore. Tante volte ho parlato e ho discusso con i miei giocatori poiché non erano d'accordo. Ciò che non è corretto è tutto questo clamore che non esiste e che si è creato sulle parole di un agente quando Lobotka con Antonio Conte sta facendo un campionato straordinario. Toglietevi dalla testa che Politano e Di Lorenzo abbiano incontrato l’allenatore, non è vero nulla di quello che è stato detto! Di Lorenzo e Politano si butterebbero nel fuoco per fare quello che dice il mister, loro come tutti i giocatori del Napoli, come se fossero in guerra. Tra l’altro, sulla questione dei senatori mi sento di dire che grazie al lavoro svolto con Antonio Conte, questi giocatori riescono a raggiungere il massimo delle prestazioni sportive nonostante sia giunti ad un'età dove è più facile che accusino problemi fisici. Tutto ciò è stato raggiunto grazie al lavoro di Conte sulla fisicità e l’intensità di gioco con cui fa lavorare i suoi giocatori. Quindi, questa bufala sulle tensioni tra i senatori e l’allenatore è l’ennesima bufera che è stata lanciata per fare allarmismo e creare fantasia. Sulle critiche ad Antonio Conte lasciatemi dire che non mi sembra corretto che un allenatore come lui che è arrivato a Napoli dove c’era una situazione disastrata causata dal terremoto della stagione precedente, ha vinto uno scudetto quando l’obiettivo era arrivare tra le prime quattro e ha fatto venire a Napoli dei giocatori grazie al suo appeal si butti via tutto ciò che ha fatto. Antonio Conte vive il Napoli 24 ore su 24. Non ha vita privata, per lui il Napoli è questione di vita e di morte. Sicuramente qualche errore lo ha fatto anche lui, ma non sono corrette tutte queste critiche verso di lui e come lo stanno ripagando i tifosi e l’ambiente intorno. Lui va oltre il lavoro tecnico con la squadra.

Dichiarazioni post-partita? Como una delle squadre più forti d’Italia, il punto con i lombardi non era scontato. In quella partita tanti giocatori si sono sacrificati, Conte ha esternato ciò che pensava in quel momento. Dopo la partita con il Bologna, le sue parole devono essere contestualizzate. Conte non sa accettare la sconfitta e conoscendo il mister e la sua mentalità vincente parla in quel modo perché c’è molta delusione e rabbia per il risultato della partita e dà segnali di elettricità all’ambiente con il defibrillatore per dare una scossa ai giocatori. Voi non conoscete Antonio Conte, lui è un lavoratore, il suo lavoro è questione di vita. Conte tiene molto al Napoli. Quelle parole non erano dette a mente fredda, ma dopo una partita bisogna tenere conto del suo stato d’animo. Conte è un sanguigno, l’allenatore azzurro ha parlato dopo una delusione calcistica, per lui la sconfitta equivale alla morte. Sono sicuro che oggi non pensa quelle parole. Antonio Conte non abbandonerà la barca.

Riposo Di Lorenzo e Politano? Sono d’accordo, c’è bisogno di riposo e il mister poteva risparmiarli in qualche occasione per farli riposare. Conte, però, è una persona intelligente e non pensate che non ci abbia pensato minimamente a determinate situazioni. Avrà avuto i suoi motivi per farli giocare continuamente nel corso delle partite. Noi non viviamo la settimana di allenamento con lui e quindi non possiamo sapere quale sia il suo pensiero. Allo stesso modo dico che ci sono dei giovani all’interno della rosa che meriterebbero più spazio poiché sono bravi. In questo momento della stagione ti potrebbero dare più fame ed energia, ma Conte non parla tanto per parlare, anche su questo sa quello che fa. Lui sa perché non li ha fatti giocare

Vergara? Non posso rispondere se possa sostituire Anguissa dopo il suo infortunio. Io sono il suo agente. Posso dire, però, che i giovani sono l’energia della squadra, in questo momento in cui la squadra è affannata loro possono vitalizzare di nuovo la squadra con fame, grinta, entusiasmo ed energia e darti qualcosa in più ma è l’allenatore che deve decidere e avrà avuto i suoi motivi per non farli giocare. Sono sicuro che prima o poi arriverà a farli giocare e state sereni sull’operato di Conte. Antonio Conte non è il mio migliore amici, ma si è esagerato con le critiche. Basta crocifiggere l’allenatore in questo modo, dopo una partita come quella di Bologna è normale che un allenatore si esprima in quel modo in conferenza stampa. Dovremo preoccuparci del contrario, ovvero se avessimo avuto un allenatore che ci avrebbe detto che abbiamo fatto una buona partita. Ringraziamo l’allenatore per quello che ha fatto e per quello che sta facendo per il Napoli Io sono un agente che conta una trentina di giocatore tra i suoi assistiti e sono tifoso del Napoli. In questo momento dobbiamo essere un’arma in più. Non ho mai attaccato nessuno né mi sono messo dalla parte dell’allenatore. La priorità è il bene del Napoli e la serenità del gruppo.

Fallimento Pioli? Non sorpreso, me lo sono aspettato dal primo giorno in cui è approdato alla Fiorentina. Per questo, molti si rimangeranno ciò che hanno detto su Antonio Conte. I due allenatori italiani che hanno fatto i migliori risultati in Italia sono Italiano e Gasperini. Per chi non vive di calcio può essere una sorpresa, per me, invece, è scontato quello che hanno fatto i due allenatori. Italiano così come Gasperini è pronto per un grande club, ma l’allenatore migliore ce l’abbiamo noi e si chiama Antonio Conte".