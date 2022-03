Allarme infortuni, oggi giorno decisivo: tre ne avranno ancora per settimane

Solo nella seduta di oggi al Konami Training Center, Luciano Spalletti potrà capire meglio quali uomini avrà a disposizione domenica a Bergamo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo nella seduta di oggi al Konami Training Center, Luciano Spalletti potrà capire meglio quali uomini avrà a disposizione domenica a Bergamo e dunque che tipo di formazione potrà approntare. Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra e tutti e tre - scrive La Gazzetta dello Sport - sono lontani dal recupero e ne avranno ancora per qualche settimana. Buone notizie invece per Politano che ha svolto l’intera seduta in gruppo e dunque sarà disponibile. Mentre rientrerà solo domani da oltre oceano Lozano impegnato questa notte a garantirsi il mondiale col suo Messico.