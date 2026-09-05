Formazione Napoli, Sky: "Allegri ne cambia 3! Scelto il sostituto di McTominay"

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Formazione Napoli, le scelte di Allegri per San Siro e l'Inter: dentro Spinazzola e Vergara, Alisson avanti su Lang

Mentre si avvicina il fischio d'inizio del big match delle 18:00 contro l'Inter, prendono forma le decisioni definitive di Massimiliano Allegri per l'undici titolare che scenderà in campo a San Siro. Le ultime da Sky Sport. La novità principale riguarda la corsia di sinistra, dove Leonardo Spinazzola è pronto a rilevare Mathias Olivera dal primo minuto. L'esterno azzurro garantisce maggiore propulsione e spinta offensiva in una fascia destinata a diventare un canale di scontro infuocato contro le catene di campo nerazzurre.

Vergara dal primo minuto, fiducia ad Alisson nel tridente

A centrocampo la grande sorpresa riguarda la gestione della trequarti: Antonio Vergara è nettamente favorito nel ballottaggio con Kevin De Bruyne, una mossa che riflette la volontà di Allegri di schierare un giocatore dinamico e capace di raccordare i reparti con grande frequenza di passo. In avanti, nel tridente d'attacco, Alisson ha superato la concorrenza di Noa Lang ed è pronto a completare il reparto, offrendo imprevedibilità e attacco della profondità in una sfida che si preannuncia già decisiva per gli equilibri del campionato.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Alisson. All. Allegri.