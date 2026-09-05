Inter-Napoli, le formazioni: Allegri ne cambia tre, sorpresa per Chivu
Tre i cambi di formazione di Allegri per la gara contro l'Inter delle ore 18 a San Siro. Ecco Spinazzola, Vergara e Alisson dall'inizio contro l'Inter. Ecco le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro Martinez. In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto. Allenatore: Cristian Chivu
NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 16 Marin, 37 Spinazzola; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 26 Vergara; 21 Politano, 19 Hojlund, 27 Alisson Santos. In panchina: 14 Contini, 32 Milinkovic-Savic, 2 Favasuli, 5 Badiashile, 6 Gilmour, 7 Neres, 11 De Bruyne, 17 Olivera, 20 Lucca, 31 Beukema, 70 Lang. Allenatore: Massimilano Allegri
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti - Baccini
Quarto ufficiale: Doveri
VAR: Di Paolo
Assistente VAR: Dionisi
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Inter
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro