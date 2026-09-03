Podcast Qual è il colpo del mercato? Paganin sicuro: "Due acquisti sposteranno gli equilibri"

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Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per commentare i temi principali di Serie A. Di seguito le sue parole, a partire dalla squadra regina del calciomercato: "II Como. Ha aggiunto a un impianto di gioco di primo livello un difensore di livello internazionale (Chalobah, ndr) e non solo. Ha un'identità ben precisa e ora anche una punta che si sposa bene con quel gioco".

Quale il colpo migliore di mercato?

"Goncalo Ramos potrà incidere al Milan. Ora il Milan è più completo con lui, basti pensare cosa ha dovuto fare Allegri lo scorso anno per quel ruolo. Ma se penso a chi può spostare gli equilibri credo sia Kean, perché completa un ottimo reparto per le sue caratteristiche".

Sulla Juve che dice?

"A livello di mercato ha fatto bene. Se li è scelti Spalletti, hanno fatto un salto in avanti. Che possa essere sufficiente per essere vicini a Inter e Roma no però. E' una squadra che, viste anche le difficoltà di altre, non penso che possa sbagliare l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro. Ora vedo Inter e Roma davanti. I prossimi scontri diretti diranno già qualcosa".