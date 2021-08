Altro che mediano: terzo per dribbling in Premier, Anguissa lo chiamavano Ronaldinho (con la 10)

Focus tattico, ripercorrendo la sua carriera, dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul nuovo acquisto del Napoli: "Nella scorsa stagione Anguissa è stato tra i migliori per rendimento nel Fulham retrocesso, spiccando anche per una statistica: è il terzo giocatore per dribbling alle spalle di Saint Maximin e Traorè. Non è un dato inusuale considerando le sue origini, ad Anguissa, il quartiere di Yaoundè (capitale del Camerun) che ha lo stesso nome della sua famiglia, giocava con il numero 10 e lo soprannominavano Ronaldinho e Robinho".