Ancelotti su Conte: "Ha fatto bene a fermarsi. Magari ha aperto una strada"

Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha parlato a La Gazzetta dello Sport facendo previsioni sul campionato e ha parlato anche della scelta di Conte di fermarsi per qualche giorno.

Mette qualcuno davanti?

"Inter e Napoli, che ha subito qualche sconfitta di troppo ma è sempre lì. E poi Roma, Milan e Juventus se la giocheranno fino alla fine".

Dopo la pausa c'è il derby a San Siro.

"Equilibrato come la Serie A. L'Inter ha mantenuto la stessa struttura e Chivu sta seguendo la linea di Inzaghi. L'Inter è una squadra molto solida, come il Milan. Per questo mi aspetto una partita bloccata. In più l'Inter è la squadra più europea che abbiamo: sta facendo benissimo in Champions dove ha vinto tutte le partite e viene dalle due finali in tre anni. Mantiene il suo livello con grande continuità, Marotta è veramente un dirigente capace e ha fatto un grande lavoro".

Conte si è preso qualche giorno di vacanza.

"E ha fatto bene. L'allenatore subisce grandi pressioni, il nostro è un lavoro molto complicato e ci sono dei momenti nei quali hai proprio bisogno di staccare, anche solo per un attimo".

La vede come una cosa che si può in qualche modo istituzionalizzare, magari legandola alle pause internazionali?

"Sì. Chiaramente va discussa tra allenatore e società. L'allenatore non stacca mai, anche quando ha pochi giocatori, è sempre li e il riposo è fondamentale. Penso che Conte abbia aperto una strada che può essere seguita".