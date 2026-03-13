Podcast Sportitalia, Credendino: "Conte e ADL vogliono proseguire, ma devono chiarire un aspetto"

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Vincenzo Credendino, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Futuro Conte? La volontà di andare avanti insieme c’è, ma bisognerà confrontarsi. Conte vuole giocatori pronti, mentre il Napoli potrebbe tornare a un modello più sostenibile. I colloqui tra aprile e maggio serviranno proprio a capire se le due esigenze possono convivere. Non è detto che tutti i contratti pesanti vengano rinnovati, perché la linea societaria sembra andare verso una gestione più equilibrata”.

Alisson Santos è uno dei simboli di questa nuova linea. Va riscattato?

“Ad oggi il Napoli non fa bene, fa benissimo a riscattarlo. Se continua così, i circa 20 milioni complessivi diventano quasi pochi. Si è inserito benissimo, segna, fa assist, entra dalla panchina e cambia le partite. Lo Sporting non farà sconti, ma se mantiene questo rendimento il riscatto è quasi obbligato. Discorso diverso per Elmas, dove il Napoli proverà a limare qualcosa sul prezzo e valutare anche l’ingaggio”.

Possibili scelte di formazione contro il Lecce: cosa ti aspetti?

“Le indicazioni portano verso una difesa inedita con Beukema, Buongiorno e Olivera, visto lo stop di Juan Jesus. A centrocampo Anguissa con Gilmour, mentre davanti Politano e Spinazzola sugli esterni, con Elmas e Giovane alle spalle di Hojlund, che dovrebbe aver smaltito la febbre. Conte quest’anno ha cambiato spesso, soprattutto per gli infortuni, ma è stato bravo a fare di necessità virtù”.

Quanto conta vincere contro il Lecce in chiave Champions?

“Tantissimo. Con tre punti il Napoli si metterebbe in una posizione molto favorevole, perché gli scontri diretti delle altre possono aiutare. Inoltre c’è anche un dato simbolico: sarebbe la quattordicesima gara di fila senza sconfitte, come ai tempi di Sarri. Adesso è il momento di accelerare, perché più avanti il calendario sarà più complicato. Fare punti ora significa arrivare a maggio con maggiore tranquillità”.