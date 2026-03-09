Riecco McTominay! Sky annuncia: "Domani in gruppo, col Lecce torna"

Il centrocampista - fermo dallo scorso 7 febbraio per un'infiammazione al tendine - dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati per la sfida contro il Lecce

Il peggio è alle spalle. Scott McTominay, come aveva già annunciato Conte dopo la vittoria col Torino, domani - alla ripresa - tornerà ad allenarsi insiemi ai compagni di squadra a Castel Volturno, dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte in seguito al successo contro il Torino. Il centrocampista scozzese - fermo dallo scorso 7 febbraio per un'infiammazione al tendine - dovrebbe quindi tornare nell'elenco dei convocati per la sfida contro il Lecce di sabato al Maradona. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

L'annuncio di Conte sulle condizioni di McTominay

"Adesso speriamo di recuperare anche McTominay, è naturale che Anguissa e De Bruyne devono ritrovare la miglior condizione anche se Kevin è rientrato in discrete condizioni fisiche. In questo momento non possiamo fare regali a nessuno", le sue parole in diretta tv. Poi a domanda simile, Conte aveva così risposto in conferenza su McT e anche sugli altri infortunati: "Aspettiamo il recupero di altri come McTominay, dopo la sosta forse ci sarà il recupero di Giovanni Di Lorenzo, per Neres dobbiamo aspettare a fine aprile", le sue parole di sabato scorso post-Torino.