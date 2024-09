Arch. Zavanella: "Nuovo Maradona senza pista e con museo, ristoranti e spalti più vicini!"

La ristrutturazione dello stadio Maradona in vista di Euro 2032 è un tema di grande attualità. Ne ha parlato anche Repubblica oggi in edicola con un'intervista approfondita a Gino Zavanella, architetto che si sta occupando del restyling dello stadio di Fuorigrotta: "De Laurentiis mi ha chiamato per immaginare il Maradona del futuro. Abbiamo studiato diverse ipotesi: una ristrutturazione light oppure una totale che preveda la demolizione dell’attuale impianto. Sono delle idee che il presidente mi ha chiesto di realizzare, poi ovviamente deciderà lui come procedere. La prossima settimana ci incontreremo e con grafici alla mano capiremo come andare avanti. Dovrà dircelo ovviamente il presidente De Laurentiis".

L'architetto Zavanella entra nel dettaglio dei progetti: "Le idee ci sono. Abolizione pista d'atletica e spalti a ridosso del campo? Sicuramente sono aspetti di cui ho parlato con De Laurentiis che da tempo sostiene questa necessità per quanto riguarda la nuova casa del Napoli. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di giocare altrove, quindi ci stiamo attrezzando per effettuare gli interventi consentendo alla squadra di esibirsi comunque a Fuorigrotta. Di sicuro avremo la presenza di un museo della storia azzurra e di ristoranti. I parcheggi? Affronteremo questo tema che è molto importante. Ripeto, sarà De Laurentiis a fornirci le indicazioni definitive che noi naturalmente seguiremo. È previsto un maquillage della viabilità attorno allo stadio. La settimana prossima avremo un quadro della situazione sicuramente più chiaro".