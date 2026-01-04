Arriva il tweet di ADL: "Bella vittoria e continua striscia positiva! Bravi tutti!"

Oggi alle 14:35In primo piano
di Fabio Tarantino

"Bella vittoria! Continua la striscia positiva di Conte e della squadra. Bravi tutti!", ha scritto su X il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria degli azzurri all'Olimpico contro la Lazio. 

