Avanti con pazienza per l'altra ala: il Napoli attende che i big di Premier siano un'opportunità

Con l'addio di Giacomo Raspadori, ormai virtualmente dell'Atletico Madrid, il Napoli si sta già guardando intorno per rinforzare il proprio reparto offensivo. La società azzurra sa bene che per affrontare la prossima stagione con un 4-3-3 competitivo ha bisogno di un altro tassello di qualità in attacco. Secondo quanto riportato La Gazzetta dello Sport, i dirigenti partenopei starebbero valutando due profili in particolare, entrambi "esuberi di lusso" della Premier League. Si tratta di nomi di peso, capaci di portare quel talento e quella personalità che servono a colmare, almeno in parte, il vuoto lasciato dalla partenza di Kvara.

I due candidati principali sarebbero Jack Grealish del Manchester City e Federico Chiesa del Liverpool. Entrambi non rientrano più nei piani delle rispettive squadre e potrebbero rappresentare un'occasione di mercato last-minute. Il Napoli, quindi, sembra pronto a cogliere l'opportunità per regalare un nuovo esterno d'attacco ai propri tifosi. Ma solo più avanti.