Roma, tegola Pellegrini: si teme un altro infortunio, oggi gli esami

Per Gasperini è arrivata una brutta notizia nel giorno di Natale. Lorenzo Pellegrini, infatti, salterà la sfida di lunedì 29 dicembre contro il Genoa. Il centrocampista giallorosso nell'allenamento alla vigilia di Natale si era fermato per un problema al quadricipite che oggi ha continuato a procurare dolore e sono necessari gli esami.

Il capitano della Roma quest'oggi effettuerà gli esami strumentali per valutare l'entità dell’infortunio, ma - riferisce la Gazzetta dello Sport - si teme una lesione che costringerebbe Pellegrini ai box anche nelle sfide con Atalanta e Lecce. Un brutto colpo per Gasperini che, in caso di forfait del numero 7, potrebbe arretrare di nuovo Dybala sulla trequarti al fianco di Soulé.