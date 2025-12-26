Roma, tegola Pellegrini: si teme un altro infortunio, oggi gli esami
TuttoNapoli.net
Per Gasperini è arrivata una brutta notizia nel giorno di Natale. Lorenzo Pellegrini, infatti, salterà la sfida di lunedì 29 dicembre contro il Genoa. Il centrocampista giallorosso nell'allenamento alla vigilia di Natale si era fermato per un problema al quadricipite che oggi ha continuato a procurare dolore e sono necessari gli esami.
Il capitano della Roma quest'oggi effettuerà gli esami strumentali per valutare l'entità dell’infortunio, ma - riferisce la Gazzetta dello Sport - si teme una lesione che costringerebbe Pellegrini ai box anche nelle sfide con Atalanta e Lecce. Un brutto colpo per Gasperini che, in caso di forfait del numero 7, potrebbe arretrare di nuovo Dybala sulla trequarti al fianco di Soulé.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com