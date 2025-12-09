Live

Benfica, Mourinho in conferenza: tra poco su TuttoNapoli

Oggi alle 13:45
di Giovanni Annunziata

Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata della fase a girone unico di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho parlerà ai cronisti presenti al 'Benfica Campus' in conferenza stampa alle ore 15. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.