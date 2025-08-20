Juanlu-Napoli, ci siamo! Tmw: fumata bianca nelle prossime ore

vedi letture

Il Napoli è a un passo dal chiudere uno dei colpi più inseguiti dell’estate: quello di Juanlu Sanchez dal Siviglia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli ultimi contatti tra le due società sono stati molto positivi e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca che porterà il terzino destro classe 2003 in Italia. Una trattativa lunga e complessa, che ha visto diversi rallentamenti, ma che ora sembra finalmente giunta al traguardo. Il giocatore, dal canto suo, ha sempre manifestato la volontà di vestire la maglia azzurra, fattore determinante per sbloccare l’operazione. Per Antonio Conte si tratta di un rinforzo prezioso, considerata la stagione impegnativa del Napoli tra campionato e competizioni internazionali.

Juanlu arriva con un bagaglio di esperienza già consistente nonostante la giovane età. Cresciuto nel Siviglia, ha collezionato 75 presenze e 6 gol con la prima squadra, oltre a numerosi match con la seconda formazione (68 partite, 7 reti) e con il Mirandés (38 presenze, 2 gol). Sul fronte internazionale, ha vestito tutte le maglie giovanili della Spagna fino all’Olimpica, con cui ha conquistato anche una medaglia d’oro. L’acquisto dello spagnolo rafforza ulteriormente la rosa campione d’Italia, che tuttavia dovrà ora concentrarsi anche sulla ricerca di un nuovo attaccante, visto lo stop forzato di Romelu Lukaku, ai box per almeno quattro mesi.