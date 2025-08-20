Hojlund, il Napoli accelera! Cds: sorpasso al Milan per la chiusura, le cifre

Si prova il sorpasso, in fretta, con un’accelerata che ha un contorno chiaro, quello della Champions. Quest'anno il Napoli la gioca, il Milan no. E allora questa può essere la carta vincente per convincere Rasmus Hojlund (22) a preferire la maglia azzurra a quella rossonera, una volta compreso che con il Manchester United troverà pochissimo spazio dopo l’arrivo di Sesko.

Il danese può partire in prestito con diritto di riscatto. Il Milan s’è mosso prima con contatti avviati da settimane, ma il Napoli ha quest’arma in più, chiamata Europa, che fa gola a chiunque. Al di là del progetto Conte, è sottinteso. La base di partenza è sempre la stessa, tra i 5-6 milioni per il prestito e tra i 35 e i 40 per il riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.