Quattro punte che Manna può già cancellare dalla sua lista
di Fabio Tarantino

Se da una parte, vedi Hojlund, ci sono attaccanti che per il Napoli possono diventare occasioni di mercato, dall'altra ci sono diverse punte - nel valzer di questi giorni - che possono essere già escluse. Ne scrive con tutti i dettagli l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Per Dusan Vlahovic (25), invece, la Juve non fa sconti, nonostante non lo consideri intoccabile: servono almeno 35 milioni, senza contare l’ingaggio monstre da 12 milioni che il serbo percepisce a Torino. E poi c’è la volontà del giocatore, che non ha nessuna intenzione di muoversi. Una pista, dunque, destinata a spegnersi sul nascere. Scartata anche la soluzione Nicolas Jackson (24) del Chelsea, desideroso di restare in Premier. Stesso discorso per Aleksandar Mitrovic (30), che ha fatto capire di non voler lasciare l’Arabia Saudita. Sfuma anche il montenegrino del Lecce Nikola Krstovic (25), che andrà all’Atalanta".