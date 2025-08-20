Lukaku non vorrebbe operarsi, Gazzetta: "Spera nella terapia conservativa"

In attesa di novità dal mercato, con tanti nomi sondati dal ds Manna e con qualcuno già eliminato dalla lista virtuale, il Napoli riflette sul futuro di Romelu Lukaku in vista del consulto chirurgico. Il belga dovrà operarsi oppure no? Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il bomber vorrebbe evitare di entrare in sala operatoria e non impazzisce all'idea di un intervento chirurgico. Spera che la terapia conservativa faccia effetto. Vedremo quale sarà la decisione definitiva.

Di seguito la nota ufficiale del club partenopeo che lunedì parlava anche di un possibile intervento facendo riferimento ad una consulenza chirurgica: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica", recita il comunicato ufficiale del club partenopeo.