Sostituto Lukaku, Bergomi: “Dovbyk troppo tenero, Vlahovic intriga. Ma mi piace molto Piccoli”

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, è intervenuto l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi: “Vlahovic, Hojlund o Dovbyk, chi sarebbe meglio per sostituire Lukaku? Sono tre profili diversi, a me sarebbe piaciuto un nome italiano in attesa del rientro di Lukaku. Tipo Piccoli, è cresciuto tantissimo rispetto all’ultimo anno ed a me è un giocatore che piace. Quindi quello è il nome.

Quei tre hanno caratteristiche diverse. Hojlund è un giocatore che ti dà profondità, invece sappiamo Lukaku come viene usato, per giocare sponda, per fa salire la squadra e far inserire i centrocampisti. Dovbyk è un po’ più tenero, lo anticipi facilmente e ha fatto fatica al primo anno nel nostro campionato. Vlahovic è un’alternativa che m’intriga parecchio”.