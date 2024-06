Buongiorno è la priorità di Conte: il Napoli è disposto ad arrivare a 40mln

I giornalisti ed esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato del calciomercato del Napoli in streaming su Playback

TuttoNapoli.net

© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport www.imagepho

I giornalisti ed esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato del calciomercato del Napoli in streaming su Playback: "Ad oggi l'unica vera squadra che si sta facendo viva su Alessandro Buongiorno, per interesse e disponibilità economica, è il Napoli. Per il Napoli è una priorità, per Conte è una priorità.

Lato giocatore, tra Napoli e Buongiorno dal punto di vista del contratto non ci dovrebbero essere problemi. Il punto sarà poi trovare l'accordo economico col Torino. Ad oggi il Napoli è disposto ad arrivare anche a 40 milioni, quindi a fare un super investimento per Buongiorno, bisognerà capire poi il pensiero del Torino e come andrà la trattativa tra i due club. Ma ad oggi in Italia c'è solo il Napoli su Buongiorno".