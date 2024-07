Buongiorno-Napoli, previsto un altro contatto. Romano: "Pronta una nuova offerta"

Alessandro Buongiorno si avvicina al Napoli. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra le parti per avanzare concretamente nella trattativa. Il difensore del Torino è un acquisto assolutamente prioritario per Conte, gli azzurri fanno sul serio.

Per questo motivo il Napoli ha già preparato un nuovo pacchetto di offerte per Alessandro Buongiorno: la prossima proposta che verrà avanzata alla dirigenza granata dovrebbe salire intorno ai 35 milioni di euro. Per quanto riguarda Rafa Marin, l'affare procede su una buona strada e tra non molto dovrebbe esserci la chiusura anche per lui.

🚨 Napoli are preparing new bid to sign Alessandro Buongiorno.



Direct contact with Torino will take place this week as Napoli want to advance and get it done.



Total package of new bid expected to be around €35m.



↪️🇪🇸 Rafa Marín to Napoli is on track and will be sealed soon. pic.twitter.com/0j2X4Of4bN