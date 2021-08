"Caccia a un mediano", e in lista c'è un posto libero: focus sulla rosa

Il Napoli cerca un centrocampista e nella lista da consegnare alla Serie A manca appunto una casella da riempire, dato per scontato che i vari Costa e Machach partiranno a fine mercato (il Napoli al momento ha segnato Machach nella lista). La rosa extra Under 22 sarà di 23 giocatori (mancano due del vivaio) ma coi quattro nati dal 1999 in poi (sono scritti in basso) sarà comunque un organico numeroso quello a disposizione di Spalletti. Ecco la situazione:

Vivaio:

1) Insigne

2) Palmiero

3) -

4) -

Italiani:

5) Politano

6) Zielinski (si considera tale essendo arrivato giovanissimo in Italia)

7) Meret

8) Di Lorenzo

Altri:

1) Ospina

2) Koulibaly

3) Manolas

4) Mario Rui

5) Ghoulam

6) Rrahmani

7) Fabian Ruiz

8) Lobotka

9) Demme

10) Petagna

11) Lozano

12) Osimhen

13) Ounas

14) Mertens

15) Malcuit

16) Juan Jesus

17) -

Under 22 (dal 1999 in poi):

Gaetano (2000)

Zanoli (2000)

Elmas (1999)

Marfella (1999)