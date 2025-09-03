Calendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari dei match di Serie A fino alla dodicesima giornata, dunque fino al mese di novembre. Calendario ricco, dopo la sosta quindici partite in due mesi. Ecco le prossime partite del Napoli con tutti gli incastri che prevedono anche le sfide di Champions League:
Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45
Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21
Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45
Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45
Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21
Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18
Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18
Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21
Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18
Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21
.......
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
