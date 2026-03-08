Foto Conte, serata di relax il giorno dopo la vittoria: cena in una pizzeria di Napoli

Il Napoli può prepararsi con tranquillità alla prossima sfida. Conte si è concesso una serata di relax: il tecnico ha cenato nella pizzeria Martucci

La vittoria contro il Torino, la seconda di fila in campionato, arrivata in maniera convincente, ha dato entusiasmo al Napoli e all'allenatore: gli azzurri hanno guadagnato tre punti chiave in ottica qualificazione Champions e possono ora prepararsi con tranquillità alla prossima sfida. Antonio Conte si è concesso una serata di relax: il tecnico ha cenato in città nella pizzeria Martucci. Di seguito la foto.