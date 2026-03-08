Podcast Dazn, Turci: "Elmas si è preso la titolarità e non sarà facile togliergliela"

vedi letture

Tommaso Turci, giornalista Dazn, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Che cosa ti ha raccontato Napoli-Torino?

"Mi ha fatto vedere che il Napoli resta una squadra unita e solida. È un gruppo che ha ancora nelle proprie mani la qualificazione in Champions League e che ieri ha certificato la vittoria con una buona prestazione. Senza strafare, perché il Torino mi sembra una squadra con poca pericolosità e poche risorse, però è stata una vittoria meritata. Questa squadra, anche con risorse limitate, riesce spesso a portare a casa la prestazione e quindi il risultato. La cosa più importante è il recupero di due giocatori fondamentali come Anguissa e Kevin De Bruyne."

Che impressione ti ha fatto Alisson Santos?

"È un ragazzo molto interessante e ha avuto un impatto molto forte sulla Serie A. Io ero al Maradona quando ha segnato contro la Roma e quel gol, di grande qualità, secondo me lo ha lanciato e gli ha dato autostima. Ieri chiedeva spesso il pallone e voleva essere coinvolto. Al Bentegodi aveva fatto una gara così così, mentre ieri è stato il migliore in campo. Mi piace l’energia con cui punta l’avversario e prova a creare superiorità numerica. Ma soprattutto mi colpiscono il coraggio e la personalità, qualità non scontate per un ragazzo arrivato in un nuovo contesto e in un campionato difficile."

Sembrava già un veterano, nonostante fosse solo alla terza da titolare. Come lo spieghi?

"Mi sembra che abbia proprio nelle corde questa voglia di sentirsi protagonista, di voler il pallone e di non avere paura. È una caratteristica innata. Ieri ha lavorato molto bene sulla catena di sinistra con Spinazzola, che spesso si accentrava mentre lui rimaneva largo. Mi sembra già ben inserito nel sistema di Conte e nel gruppo. Inoltre il Maradona si accende quando prende palla: non è semplice e vuol dire che sta già entrando in empatia con i tifosi."

Come possono essere reinseriti Anguissa e De Bruyne nel 3-4-2-1?

"È difficile dirlo perché Conte ha cambiato sistema più volte quando sono mancati dei giocatori. All’inizio schierava tutta la qualità con una sorta di 4-1-4-1. Poi, quando sono venuti meno quelli che abbiamo chiamato i Fab 4, ha dovuto trovare soluzioni diverse. Ieri ha sottolineato anche il grande lavoro che sta facendo Elmas, che si è preso la titolarità e non sarà facile toglierlo. Però quando hai due giocatori forti come Anguissa e De Bruyne devi provare a metterli dentro. Per me Anguissa è imprescindibile in mezzo al campo, mentre De Bruyne lo vedo un po’ più vicino agli attaccanti."