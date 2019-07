Calendario, incroci Campionato-Champions: combinazioni favorevoli per il Napoli

Una volta sorteggiato il calendario di Serie A, è tempo di capire come gli azzurri incroceranno gli impegni legati anche alla Champions League. Situazione "tranquilla" per gli azzurri in occasione di quelli che saranno gli impegni nella competizione europea. Mai due big-match di campionato tra le giornate di Champions e 'solo' l'incrocio con la Roma prima della terza giornata del girone:



15 settembre: Napoli-Sampdoria (Serie A)

17-18 settembre: fase a gironi (Champions)

22 settembre: Lecce-Napoli (Serie A)



30 settembre: Napoli-Brescia (Serie A)

1-2 ottobre: fase a gironi (Champions)

6 ottobre: Torino-Napoli (Serie A)

20 ottobre: Napoli-Hellas (Serie A)

22-23 ottobre: fase a gironi (Champions)

27 ottobre: Spal-Napoli (Serie A)

3 novembre: Roma-Napoli (Serie A)

5-6 novembre: fase a gironi (Champions)

10 novembre: Napoli-Genoa (Serie A)

24 novembre: Milan-Napoli (Serie A)

26-27 novembre: fase a gironi (Champions)

1 dicembre: Napoli-Bologna (Serie A)



8 dicembre: Udinese-Napoli (Serie A)

10-11 dicembre: fase a gironi (Champions)

15 dicembre: Napoli-Parma (Serie A).