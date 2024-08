Rileggi live Castel di Sangro, day 14: sessione mattutina, lavoro atletico e tecnico-tattico. Osimhen c'è!

vedi letture

Tra poco, ore 12 Anguissa e Simeone con il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso parteciperanno ad un evento che si terrà presso il Centro Sportivo Polivalente situato nel Piazzale dello Sport (parcheggio Eurospin). Restate collagati su Tuttonapoli per tutti gli aggiornamenti dal ritiro azzurro.

11.56 - Gli azzurri rientrano negli spogliatoi.

11.55 - Termina l'esercitazione.

11.49 - Nell'esercitazione offensiva Raspadori e Cheddira si scambiano la posizione , l'italiano va sulla sinistra ed il secondo al centro.

11.36 - Come in precedenza due gruppi nelle due metà campo: a sinistra si allena la fase offensiva, a destra quella difensiva.

Nella metà campo di destra: Rafa Marin, Buongiorno, Natan; Zerbin, Mezzoni, Olivera.

Nella metà campo di sinistra: Lobotka, Folorunsho; Politano, Osimhen, Raspadori, Cheddira.

11.35 - Termina il lavoro atletico. Mezzoni raggiunge il gruppo per l'esercitazione tecnico-tattica.

11.29 - Anche Folorunsho raggiunge il gruppo e corre regolarmente.

11.28 - Continua il lavoro atletico, dopo una sorta di salto triplo gli azzurri si allenano su scatti sui 20 metri.

11.22 - Mezzoni non si allena e resta in panchina.

11.17 - Mezzoni a bordo campo parla con lo staff sanitario e il vice presidente Edo De Laurentiis.

11.16 - Folorunsho si allena a parte saltando su piattoforme di varie altezze.

11.15 - Inizia il lavoro atletico con l'utilizzo di mini-ostacoli. Si allenano: Buongiorno, Rafa Marin, Politano, Olivera, Raspadori, Cheddira, Natan, Lobotka, Zerbin e Osimhen.

11.12 - Entra in campo il secondo gruppo: ci sono anche Osimhen e Folorunsho, che ieri si sono allenati a parte (il nazionale italiano solo in mattinata).

11.10 - Gli azzurri rientrano negli spogliatoi.

11.08 - Termina l'esercitazione tecnico-tattica: cooling break.

11.01 - Anguissa e Iaccarino vanno a giocare nella metà campo di destra, Cajuste e Coli Saco in quella di sinistra. A destra giro palla per la costruzione dal basso.

10.38 - Gruppo diviso in due.

Nella metà campo di destra si allena la fase difensiva: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Coli Saco, Spinazzola palleggiano tra tre sagome e mirano a delle mini porte che fanno da bersaglio.

Nella metà campo di sinistra si allena la fase offensiva in impostazione: Anguissa, Iaccarino; Ngonge, Kvaratskhelia; Simeone. I due mediani si scambiano la palla ripetutamente e servono i trequartisti che a loro volta mettono in azione Simeone. L'argentino tira in porta o allarga sulle fasce cercando di centrare una mini porta o serve di prima Ngonge o Kvara che si accentrano per concludere.

10.35 - Terminata la seduta atletica, breve pausa per i calciatori e si ripartirà lavorando con la palla.

10:31 - È ancora out Victor Osimhen: ennesimo allenamento senza la presenza del top player azzurro.

10.30 - Ripetute prima di iniziare il lavoro con la palla: scatti e accelerazioni per gli azzurri

10.20 - Lavoro a parte per Rrahmani: attualmente il centrale azzurro è disgiunto dal lavoro atletico del gruppo.

10.18 - Oggi alle 12 Anguissa e Simeone - con il sindaco - parteciperanno ad un evento che si terrà presso Centro Sportivo Polivalente situato nel Piazzale dello Sport (parcheggio Eurospin). Segui l'evento su Tuttonapoli!

10.13 - Inizia l'allenamento con del lavoro atletico. In campo: Juan Jesus, Di Lorenzo, Olivera, Kvara, Mazzocchi, Coli Saco, Politano, Anguissa, Spinazzola, Rrahmani, Iaccarino, Simeone e Cajuste.

10.12 - Praticamente vuoto il Teofilo Patini, decine di tifosi nei distinti ma entrambe le curve sono completamente vuote.

10.11 - Entrano in campo i primi calciatori azzurri, accolti da tanti applausi.

10.08 - È stata anticipata di un'ora e un quarto la sessione d'allenamento mattutina: l'inizio era previsto per le ore 10.00, per adesso in campo ci sono solo i collaboratori di mister Conte.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella quattordicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la sessione pomeridiana di ieri, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi allo Stadio Patini. L'allenamento, inizialmente schedulato alle ore 11.15, inizierà tra pochissimi minuti.