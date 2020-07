Cdm - Gattuso parla alla squadra: due aspetti da migliorare ed un rischio da scongiurare

Il day-after dopo la sconfitta di Bergamo è di riflessione, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che Gattuso combatte il rischio di rilassarsi inconsciamente in vista delle prossime gare di campionato, a partire dalla sfida di domani sera contro la Roma ferita dalle due sconfitte consecutive contro Milan e l’Udinese: "Le riflessioni del post-partita si concentrano su due aspetti che hanno caratterizzato la sconfitta di Bergamo: il black-out di inizio ripresa, che ha portato ai gol di Pasalic e Gosens, e la scarsa incisività in fase offensiva anche quando il Napoli ha avuto il pallino del gioco. La squadra ha prodotto 15 tiri contro i 6 dell’Atalanta, 8 nello specchio della porta, mentre Gomez e compagni ne hanno realizzati solo 4 ma gli azzurri in poche occasioni hanno dato la sensazione di essere pericolosi".