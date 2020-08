CdM - Raiola ha provato a riaprire lo scambio Milik-Bernardeschi: la situazione

Federico Bernardeschi al Napoli ed Arek Milik alla Juventus. Nelle scorse settimane si è discusso molto di questo possibile scambio, sempre frenato dalla riluttanza dell'esterno ex Fiorentina ad aprire al suo trasferimento in azzurro. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il nuovo agente di Bernardeschi (Mino Raiola), ha provato a dare nuovo impulso a questa ipotesti.

“Raiola ha provato a riaprire lo scambio con Bernardeschi ma i diritti d’immagine gestiti dalla Roc Nations rappresentano un ostacolo complesso, la strada più probabile per l’esterno offensivo della Juventus è il trasferimento in Premier League” scrive il quotidiano.