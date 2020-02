CdS - Allan-Gattuso, pace fatta! Il brasiliano ha chiesto scusa e ha risposto sul campo

Pace fatta tra Allan e Gattuso. Sono bastate meno di 48 ore per mettere da parte la mancata convocazione col Cagliari. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il centrocampista brasiliano ha chiesto scusa al proprio allenatore e ha risposto subito sul campo, con una seduta atletica intensissima in vista del Brescia. Non è da escludere, a questo punto, che venerdì il brasiliano possa candidarsi per una maglia da titolare. D'altronde Gattuso lo ha spesso ripetuto: non porto rancore. Dunque si riparte.