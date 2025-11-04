Cds sulle parole di Conte: "Il Sarrismo ha prodotto danni! Si stava così bene da secondi..."

Il Corriere dello Sport, nell'editoriale a firma di Massimiliano Gallo, commenta le parole di Conte di ieri in conferenza stampa prima della gara di Champions contro l'Eintracht: "Pure lo scorso anno il Napoli è stato aspramente criticato: “giocava male”, “si soffriva troppo”. Come se vincere non comportasse sofferenza. A Parma, con lo scudetto quasi in tasca, Conte non si tenne più".

E ancora: "Il sarrismo da queste parti ha prodotto danni inenarrabili. Si stava così bene da secondi, col premio della critica e a lamentarsi degli arbitri. Nel calcio lo scudetto vinto da Spalletti a marzo è un’eccezione, non certo la regola. Poi, però, il Napoli di Conte ha vinto. E a quel punto non importa più come. È arrivata la festa. E in fatto di festeggiamenti da queste parti si ostenta una presunzione di diversità che in realtà non sta né in cielo né in terra".

Infine: "Il problema non è solo Napoli. È in Italia che manca del tutto la cultura dello sport, l’educazione allo sport. La pretesa della vittoria è un concetto che oscilla tra l’infantile e lo stupido. Ne è stato travolto persino Sinner. Conte si rassegni. Il percorso non interessa a nessuno. In città si contano sulle dita di una mano quelli che hanno compreso l’importanza di Lukaku in questo Napoli, figuriamoci il resto".