Tuttonapoli Favasuli in lista Champions per il City al posto di Giovane? Cosa dice il regolamento UEFA

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Il Napoli si prepara a ritrovare Costantino Favasuli dopo l'infortunio dello scorso 2 ottobre e valuta la possibilità di reinserire il calciatore nella lista UEFA al posto di Giovane, che lo aveva sostituito temporaneamente. Il recupero del giocatore rappresenta una buona notizia per Massimiliano Allegri, ma il suo eventuale ritorno nelle competizioni europee dovrà rispettare le disposizioni previste dal regolamento UEFA per la sostituzione dei calciatori di movimento infortunati. La normativa stabilisce infatti un periodo minimo di 60 giorni dall'infortunio prima che il giocatore originariamente escluso possa tornare a essere utilizzato. Nel caso di Favasuli, fermatosi il 2 ottobre, la data da cerchiare sul calendario è dunque quella del 2 dicembre 2026, a partire dalla quale potrebbe concretizzarsi il reintegro nella lista europea, nel rispetto delle procedure previste.

Napoli, cosa dice il regolamento UEFA: i 60 giorni e la possibile esclusione di Giovane

Il regolamento UEFA consente ai club di sostituire temporaneamente un solo giocatore di movimento in caso di infortunio o malattia di lunga durata, ma impedisce il rientro anticipato del calciatore sostituito prima che siano trascorsi 60 giorni. La disposizione, applicabile durante la fase a gironi fino alla sesta giornata inclusa, precisa: “Un infortunio o una malattia di un giocatore di movimento è considerato di lunga durata se dura almeno 60 giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o l'insorgenza della malattia. Se il giocatore di movimento guarisce prima della fine di questo periodo di 60 giorni, il giocatore rimane comunque non idoneo a partecipare a nessuna competizione per club UEFA”. Il Napoli potrebbe quindi valutare il ritorno di Favasuli nella Lista A a partire dal 2 dicembre, con la conseguente uscita di Giovane, inserito come sostituto temporaneo. Il recupero fisico, da solo, non determina però il reintegro automatico: sarà necessario completare le formalità previste dalla UEFA. La decisione finale spetterà alla società azzurra, che dovrà valutare le condizioni del calciatore e le esigenze tecniche della squadra in vista dei prossimi impegni europei. La prima partita utile per rinserire in lista Favasuli è Napoli-Brugge dell'8 dicembre.