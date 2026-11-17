De Bruyne-Psv, prima offerta ufficiale! La cifra proposta al Napoli

Calciomercato Napoli, prima offerta del PSV per De Bruyne: poco più di 2 milioni per averlo a gennaio. Il Napoli vuole di più per liberare il belga

Arriva la prima offerta ufficiale del PSV Eindhoven per Kevin De Bruyne. Il club olandese ha messo sul tavolo poco più di 2 milioni di euro per assicurarsi il belga già a gennaio, un passo che trasforma l’interesse delle ultime settimane in una proposta concreta. Il club azzurro non vorrebbe privarsi del suo giocatore a gennaio ma al massimo solo a fine stagione quando scadrà il contratto.

Un’offerta da poco più di 2 milioni

Come riporta il Telegraaf, il PSV ha avanzato la propria proposta al Napoli per avere il centrocampista nella finestra invernale. La cifra, poco più di 2 milioni di euro, è giudicata insufficiente dal club azzurro, che per lasciar partire De Bruyne vorrebbe un’offerta decisamente più alta. Una distanza che non chiude la trattativa ma la rende, almeno per ora, tutta in salita.

La posizione del Napoli

Il quadro resta quello di un club che non ha alcuna fretta di cedere. Nei giorni scorsi le ricostruzioni parlavano di una società non intenzionata a privarsi del belga a metà stagione, anche se in mediana non ci sono più incedibili e ogni scenario dipenderà dalle offerte. Il PSV, dal canto suo, ha dimostrato di fare sul serio e potrebbe tornare alla carica con una cifra più vicina alle richieste del Napoli.