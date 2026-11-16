Ultim'ora De Bruyne può tornare in Premier! Dall'Inghilterra: "Ci sono tre club per gennaio"

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Dall'Inghilterra emergono contatti con tre club londinesi di Premier League

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Dopo le voci sull'interesse del PSV Eindhoven, dall'Inghilterra emerge una nuova possibilità per il centrocampista belga: un clamoroso ritorno in Premier League già nella sessione invernale. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, KDB starebbe valutando l'addio al club azzurro, complice una situazione personale e sportiva che avrebbe alimentato alcuni dubbi sulla sua permanenza in Italia. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza a giugno 2027.

De Bruyne, dall'Inghilterra: contattati Brentford, Crystal Palace e Fulham

Secondo TEAMtalk, l'entourage di De Bruyne avrebbe già sondato la disponibilità di tre società londinesi: Brentford, Crystal Palace e Fulham. Il centrocampista sarebbe aperto alla possibilità di tornare nel campionato inglese e i contatti avrebbero riguardato l'ipotesi di un trasferimento a parametro zero già a gennaio. Al momento, però, nessuno dei tre club avrebbe manifestato concretamente l'intenzione di avviare una trattativa. Le condizioni economiche dell'operazione rappresentano un elemento determinante, soprattutto per Crystal Palace e Fulham, impegnate nella lotta per non retrocedere e potenzialmente orientate verso accordi di breve durata o contratti con clausole specifiche. Anche l'Everton è stato accostato al belga.

Non solo Premier League: il PSV resta alla finestra, decisiva anche la volontà della famiglia

La pista inglese non è comunque l'unica opzione sul tavolo. Il PSV Eindhoven continua infatti a essere interessato a De Bruyne, che potrebbe valutare favorevolmente una destinazione più vicina al Belgio. Anche la famiglia del centrocampista - aggiunge TEAMtalk - sta riflettendo su un possibile trasferimento. Sullo sfondo restano inoltre gli interessamenti provenienti dalla Major League Soccer e dall'Arabia Saudita, sebbene al momento una permanenza nel calcio europeo appaia più probabile. L'eventuale partenza a gennaio dipenderà dalla volontà del giocatore, dalle condizioni economiche e dalla possibilità di trovare un accordo con il club azzurro.