Futuro De Bruyne, bomba dalla Turchia: è stato proposto anche al Trabzonspor

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 12:40 In primo piano di Arturo Minervini @ArturoMinervini vedi letture Fonti preferite di

Il 35enne starebbe valutando la possibilità di lasciare il Napoli e la sua situazione sarebbe seguita con attenzione anche dal PSV