Futuro De Bruyne, bomba dalla Turchia: è stato proposto anche al Trabzonspor

Futuro De Bruyne, bomba dalla Turchia: è stato proposto anche al TrabzonsporTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini
Il 35enne starebbe valutando la possibilità di lasciare il Napoli e la sua situazione sarebbe seguita con attenzione anche dal PSV

Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dalla Turchia, dove si parla del possibile addio di Kevin De Bruyne al Napoli già nella prossima sessione invernale. Secondo quanto riportato dai media turchi, il centrocampista belga sarebbe stato proposto attraverso i suoi agenti al Trabzonspor, club intenzionato a rinforzare la propria rosa nel mercato di gennaio.

Calciomercato Napoli, dalla Turchia spunta l'ipotesi di un addio di De Bruyne

Il 35enne starebbe valutando la possibilità di lasciare il Napoli e la sua situazione sarebbe seguita con attenzione anche dal PSV Eindhoven e dall'Everton. Il Trabzonspor rappresenterebbe dunque una delle possibili destinazioni, anche se l'eventuale operazione comporterebbe un investimento economico particolarmente importante.

Resta da capire quale sarà la risposta della dirigenza turca e se l'indiscrezione potrà trasformarsi in una trattativa concreta. Al momento si tratta soltanto di una voce di mercato proveniente dalla Turchia, senza conferme ufficiali su una possibile partenza di De Bruyne dal Napoli.