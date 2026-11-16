Futuro De Bruyne, bomba dalla Turchia: è stato proposto anche al Trabzonspor
Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dalla Turchia, dove si parla del possibile addio di Kevin De Bruyne al Napoli già nella prossima sessione invernale. Secondo quanto riportato dai media turchi, il centrocampista belga sarebbe stato proposto attraverso i suoi agenti al Trabzonspor, club intenzionato a rinforzare la propria rosa nel mercato di gennaio.
Calciomercato Napoli, dalla Turchia spunta l'ipotesi di un addio di De Bruyne
Il 35enne starebbe valutando la possibilità di lasciare il Napoli e la sua situazione sarebbe seguita con attenzione anche dal PSV Eindhoven e dall'Everton. Il Trabzonspor rappresenterebbe dunque una delle possibili destinazioni, anche se l'eventuale operazione comporterebbe un investimento economico particolarmente importante.
Resta da capire quale sarà la risposta della dirigenza turca e se l'indiscrezione potrà trasformarsi in una trattativa concreta. Al momento si tratta soltanto di una voce di mercato proveniente dalla Turchia, senza conferme ufficiali su una possibile partenza di De Bruyne dal Napoli.
🚨 FLAŞ HABER | TRABZONSPOR'A DÜNYA YILDIZI ÖNERİSİ: KEVIN DE BRUYNE BOMBASI! Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'a, Napoli forması giyen dünyaca ünlü orta saha Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla önerildi. Napoli'den ayrılması gündemde olan 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın durumunu Avrupa'dan PSV Eindhoven ve Everton, Süper Lig'den ise Trabzonspor da yakından izliyor… Trabzonspor yönetiminin maliyeti yüksek bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor…— Emre Tekiroğlu (@emretekiroglu) November 14, 2026
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